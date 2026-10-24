Norchad Omier vuelve a Cleveland en busca de otra oportunidad en la NBA

El basquetbolista nicaragüense Norchad Omier regresará a los Cleveland Charge para la temporada 2026-2027 de la NBA G League, luego de que la organización ejerciera el derecho de retorno que mantenía sobre el jugador.

El movimiento representa una nueva oportunidad para el pinolero de continuar demostrando su talento y luchar por llegar nuevamente al radar de una franquicia de la NBA. Omier, quien ya conoce el sistema de los Charge, buscará consolidarse como uno de los interiores más dominantes de la liga de desarrollo.

En su paso anterior, el nica mostró su característico juego físico, gran capacidad reboteadora y energía en ambos costados de la cancha, cualidades que lo hicieron destacar en la Universidad de Baylor y que ahora quiere trasladar de forma consistente al profesionalismo.

Cleveland Charge, filial de los Cleveland Cavaliers, es una de las organizaciones que mejor desarrolla talento joven, lo que representa un escenario ideal para que Norchad siga creciendo y se acerque a su sueño de debutar en la NBA.

La afición nicaragüense estará atenta a cada paso de Omier en esta nueva temporada, con la ilusión de verlo convertirse en el segundo nicaragüense en llegar a la mejor liga de baloncesto del mundo.