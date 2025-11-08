Norchad Omier brilla en su debut con Cleveland Charge

El jugador de baloncesto Norchad Omier, anotó 13 puntos, ganó 11 rebotes y dio cuatro asistencias, en su debut en la G League, con los Cleveland Charge.

Norchad también registró dos bloqueos, su equipo Cleveland Charge cayeron con marcador 137-124 ante Iowa Wolves.

Norchad busca destacarse en la G League, para tener un chance de jugar para el equipo mayor de los Cleveland Cavaliers.