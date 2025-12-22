Norchad Omier, atleta del año en Nicaragua 2025

La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua escogió al nicaragüense Norchad Omier, como el atleta profesional del año en nuestro país gracias a sus grandes actuaciones en 2025.

Norchad brilló en la G League de la NBA, donde participó en todos los partidos con los Cleveland Charge, también hizo un récord de 30 puntos y 20 rebotes en la Americup 2025, desarrollada en nuestro país, y fue electo como uno de los mejores jugadores del torneo.

En primer lugar del ranking quedó Maxssuel Vallejos, de fisicoculturismo, seguido por los beisbolistas Ismael Munguía, Erasmo Ramírez, Carlos Rodríguez y Ronald Medrano.

La Asociación también escogió a Orlando Vásquez, como el Atleta Amateur del año, por sus múltiples medallas en la disciplina de levantamiento de pesas.

También la Asociación seleccionó como Deporte del Año el Béisbol, Federación del año a FENIBA, y dirigente del año a Nemesio Porras.