Nicaragua volverá a ser la casa del atletismo centroamericano con la realización del Campeonato Centroamericano de Atletismo U13 y U15, en Managua del 5 al 6 de diciembre de 2026, un evento que se realizará gracias al apoyo incondicional del Gobierno, que sigue apostando por el deporte como herramienta de formación, disciplina y desarrollo para la niñez y la juventud de la región.

Previo al campeonato, Nicaragua también será sede del Curso de Kids Athletics, que se impartirá del 1 al 3 de diciembre. Las delegaciones de este curso llegarán el 30 de noviembre y regresarán a sus países el 4 de diciembre. El seminario será impartido por un instructor de Costa Rica, quien compartirá su experiencia en la enseñanza del atletismo para niños.

Las delegaciones del Campeonato Centroamericano llegarán el día 4 de diciembre. Las competencias se desarrollarán los días 5 y 6 de diciembre en Managua, y el día 7 de diciembre las delegaciones retornarán a sus respectivos países, culminando así una fiesta deportiva de integración centroamericana.

Según las inscripciones nominales, el campeonato reunirá a un total de 249 personas, entre 190 atletas y 59 oficiales, incluyendo 10 jueces. Participarán El Salvador con 36, Guatemala con 42, Costa Rica con 43, Honduras con 13, Belice con 8, Panamá con 23, la anfitriona Nicaragua con 48 y como país invitado México con 26.

Nicaragua, como país sede, presentará la delegación más numerosa del evento con 48 integrantes: 6 atletas en U13 Femenino, 15 en U15 Femenino, 6 en U13 Masculino y 16 en U15 Masculino, además de 1 oficial femenina y 4 oficiales masculinos, demostrando el crecimiento y la apuesta por las categorías menores en el país.

Este campeonato es clave para el desarrollo del atletismo en la región, porque es en las categorías U13 y U15 donde se descubren y se forman los futuros campeones. Para muchos de estos niños y jóvenes será su primera experiencia internacional, una oportunidad única para medir su nivel, ganar fogueo y vivir la experiencia de representar a su país.

Nada de esto sería posible sin el gran trabajo que viene realizando la presidenta Xiomara Larios y toda su comitiva de trabajo, quienes con esfuerzo, organización y compromiso han hecho posible la realización de estos tipos de eventos internacionales en Nicaragua. Con el respaldo incondicional del Gobierno y el liderazgo de la Federación, Managua está lista para recibir con los brazos abiertos a Centroamérica y a México como invitado, del 30 de noviembre al 7 de diciembre, en días de atletismo, aprendizaje y hermandad.