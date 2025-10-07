Nicaragua debutará ante Honduras en Torneo de Béisbol de los Juegos Centroamericanos

La Selección de Béisbol de Nicaragua, continúa sus entrenamientos de preparación previo a su participación que tendrá en el Torneo de pelota de los XII Juegos Centroamericanos que serán en Guatemala del 24 al 28 de este mes.

Selección de Béisbol de Nicaragua lista para ganar

En el calendario de juego, Nicaragua estará debutando en el Torneo ante Honduras el 24 de octubre. Al día siguiente la tropa dirigida por Sándor Guido estará libre y retornará a la acción el 26 para enfrentar a El Salvador.

El 27 el compromiso será ante Costa Rica y Nicaragua se despedirá del evento el 28 de octubre cuando se enfrente al anfitrión Guatemala.

Los juegos se realizarán en el Estadio Enrique Torrebiarte y el evento no tendrá ni Semifinal ni Final. La Selección que gane más juegos será el Campeón, y ante la ausencia de Panamá en el Torneo, Nicaragua es el favorito para ganar de manera invicta el certamen.