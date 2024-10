Nicaragua debuta ante México en el Pre Mundial Sub-12.

Desde el 20 al 27 de octubre se realizará en Panamá, el campeonato Pre Mundial de béisbol Sub-12 y la selección nicaragüense estará debutando ante México.

Los nicas que serán dirigidos por Jorge Luis Avellan, enfrentarán a los aztecas el 20 de octubre a las 8:30 am hora de Nicaragua en el estadio Rod Carew, el 21 nuestro rival será Estados Unidos (11:30 am), para el 22 nos enfrentamos a Colombia (8:30 am), el 23 de octubre chocamos ante Panamá y cerramos la primera fase ante Ecuador el 24 de octubre a las 11:30 am en el estadio Andy Alonso.

Hay que destacar que estarán participando en el torneo un total de 12 equipos, de los cuales solamente tres estarán en el Mundial, a jugarse en Tainán, Taiwán el próximo año.

El Torneo se jugará en dos grupos, en el Grupo A estarán México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá y en el grupo B estarán Venezuela, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Brasil y Argentina.