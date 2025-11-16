La selección de fútbol de Nicaragua se enfrenta a Haití, este martes a las seis de la tarde en su último partido de las eliminatorias rumbo al mundial 2026.

La tropa pinolera ya se encuentra en Curazao, donde se realizará el partido debido a que Haití no cuenta con un estadio aprobado por la FIFA, el encuentro será transmitido por Tu Nueva Radio Ya.

El equipo de Haití busca una victoria para clasificar al Mundial de fútbol por segunda vez en su historia.

En la tabla de posiciones del grupo Honduras es líder con 8 puntos, al igual que Haití es segundo por diferencia de goles, Costa Rica es tercero con 6 y Nicaragua es ultimo con cuatro.

Honduras se enfrenta a Costa Rica, de visitante una victoria catracha los clasifica al mundial.

Mientras si Costa Rica vence a Honduras y Nicaragua le gana a Haití los ticos avanzarán al mundial.