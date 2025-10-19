Muere Jesús Montero, ex jugador de los Yankees, en accidente

El venezolano Jesús Montero, ex jugador de los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle, murió el este domingo luego de permanecer varios días en estado crítico tras sufrir un grave accidente en motocicleta.

El impacto con una camioneta le provocó múltiples fracturas y lesiones internas, incluyendo costillas rotas, fracturas en extremidades, y daño pulmonar severo.

El ex jugador fue ingresado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde permaneció en coma inducido y recibió maniobras de reanimación tras varios paros cardíacos perdió la vida.

Jesús Montero tuvo una carrera en Grandes Ligas con promedio de bateo de .253, 28 jonrones y 104 carreras impulsadas en 226 juegos.