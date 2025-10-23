Messi seguirá con el Inter hasta el 2028

El argentino Lionel Messi, firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en el club Inter Miami FC hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS).

En un video publicado en las redes sociales del equipo, el Inter Miami mostró a Messi sentado en un escritorio leyendo su nuevo contrato y plasmando su firma. Después se retira la escenografía y Messi aparece en la cancha de su nuevo estadio.

“Messi se incorporó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia con un contrato de dos años y medio, rompiendo los precedentes de la liga y los récords del equipo con su fichaje. Desde su debut en la MLS. El capitán de Argentina y ganador de la Copa del Mundo llevó primero al equipo a la conquista del trofeo inaugural de la Leagues Cup 2023, , ganaron la Supporters’ Shield 2024 y establecio el récord de la liga con más puntos en una sola temporada. A nivel individual, Messi ha ganado el premio MVP de la MLS 2024 y, más recientemente, la Bota de Oro 2025 tras anotar 29 goles en solo 28 partidos”, destacaron las redes sociales del team.

En la actualidad, Inter Miami y Messi se preparan para el primer partido de la primera ronda de playoffs ante Nashville S.C el viernes por la noche en el Chase Stadium, en el que el club intentará ganar la MLS Cup 2025.