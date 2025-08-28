Messi jugará su último partido de eliminatorias mundialistas ante Venezuela

El capitán de la selección de Argentina Lionel Messi, dijo que disputará su último partido de local en las eliminatorias mundialistas el cuatro de septiembre ante Venezuela.

Último partido de Messi en eliminatorias: ¡no te lo pierdas!

El partido será en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, Argentina, a las 5:30 de la tarde.

Después, Argentina volverá a jugar en eliminatorias pero será de visitante.

«Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias, no sé si después habrá amistoso o más partidos, y por eso me van a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por la familia de mi mujer», agregó Messi en tono melancólico.

Lionel Messi ha disputado 193 partidos con la selección de Argentina, en los que ha marcado 112 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección.

Messi ha participado en cinco Copas del Mundo, jugó 26 encuentros y anotó 13 goles. En 2022 ganó la copa mundial para su país venciendo a Francia en penales

