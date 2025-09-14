Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que un Real Madrid disminuido a diez jugadores venciera el sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga.

En tanto, el Atlético de Madrid consiguió su primera victoria de la temporada antes de enfrentarse al Liverpool en la Liga de Campeones. Y el Athletic Bilbao perdió antes de recibir al Arsenal.

Mbappé, el astro francés, abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. Se valió de su velocidad superior para alcanzar un mal pase de un jugador de la Sociedad y disparar lejos del alcance del portero Álex Remiro.

El Madrid jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor central Dean Huijsen recibió una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

El Madrid comienza su campaña en la Liga de Campeones el martes contra el Marsella.