type here...
Buscar
23.7 C
Managua
domingo, septiembre 14, 2025
Deportes

Mbappé guía al Real Madrid a la victoria en la Liga

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que un Real Madrid disminuido a diez jugadores venciera el sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga.

En tanto, el Atlético de Madrid consiguió su primera victoria de la temporada antes de enfrentarse al Liverpool en la Liga de Campeones. Y el Athletic Bilbao perdió antes de recibir al Arsenal.

Mbappé, el astro francés, abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. Se valió de su velocidad superior para alcanzar un mal pase de un jugador de la Sociedad y disparar lejos del alcance del portero Álex Remiro.

El Madrid jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor central Dean Huijsen recibió una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

El Madrid comienza su campaña en la Liga de Campeones el martes contra el Marsella.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456