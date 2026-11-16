El profesor Maxwell Garmendia, jefe nacional de árbitros de Taekwondo de Nicaragua, participó en la 3ra edición de la Copa Panamericana Kukkiwon, celebrada los días 14 y 15 de noviembre en las instalaciones de la VIDENA, en Lima, Perú.

Su participación representa un importante aporte a la presencia de Nicaragua en el ámbito internacional, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento, la profesionalización y la proyección del arbitraje nacional de Taekwondo.

Durante el evento, el profesor Garmendia puso en alto el nombre de Nicaragua con su experiencia y su trabajo, demostrando el nivel que viene alcanzando el arbitraje nicaragüense en competencias de carácter panamericano.

Agradecemos al Comité Olímpico Nicaragüense (CON), al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al Movimiento Deportivo Alexis Argüello (MDAA), por su valioso apoyo al desarrollo del taekwondo nicaragüense.

Felicidades, profesor Maxwell Garmendia, por representar dignamente a Nicaragua.