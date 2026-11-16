Maxwell Garmendia representa a Nicaragua en Copa Panamericana Kukkiwon en Perú
El profesor Maxwell Garmendia, jefe nacional de árbitros de Taekwondo de Nicaragua, participó en la 3ra edición de la Copa Panamericana Kukkiwon, celebrada los días 14 y 15 de noviembre en las instalaciones de la VIDENA, en Lima, Perú.
Su participación representa un importante aporte a la presencia de Nicaragua en el ámbito internacional, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento, la profesionalización y la proyección del arbitraje nacional de Taekwondo.
Durante el evento, el profesor Garmendia puso en alto el nombre de Nicaragua con su experiencia y su trabajo, demostrando el nivel que viene alcanzando el arbitraje nicaragüense en competencias de carácter panamericano.
Agradecemos al Comité Olímpico Nicaragüense (CON), al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al Movimiento Deportivo Alexis Argüello (MDAA), por su valioso apoyo al desarrollo del taekwondo nicaragüense.
Felicidades, profesor Maxwell Garmendia, por representar dignamente a Nicaragua.