Deportes

Masaya vence 4-0 a Chontales en semifinales del béisbol

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Las Fieras del San Fernando, de Masaya golpearon primero y vencieron 4-0 a los Toros de Chontales, en el inicio de las semifinales del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

En el partido jugado la tarde de este sábado, en Juigalpa, la victoria por Masaya fue para Ernesto Glasgon; con labor de seis ininngs, el juego salvado para Fidencio Flores que trabajó tres entradas y la derrota por Chontales fue para Ángel Canales.

La serie entre Chontales y Masaya continuará este lunes en Masaya, a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Yan

Este domingo transmitiremos la serie entre Dantos y Chinandega, a las tres de la tarde en Chinandega, los Tigres ganaron el primer juego 11-5.

