Más de 20 millones de dólares cuesta un automóvil de Fórmula 1

La empresa Business-Bull presentó detalles de cuál es el valor que tienen los mono-plazas (vehículos) de Fórmula 1, que se utilizan en la campaña 2025.

MONOPLAZA valorado en 20.1 millones de dólares

Los detalles son impresionantes y es por ello que una escudería debe tener como mínimo U$ 600 millones de dólares para poder culminar la temporada.

Business-Bull manifiesta que el “HALO” del piloto tiene un valor de U$ 17 mil dólares. El “Halo” es una especie de protección que tienen los conductores y del que se manifiesta que ha salvado muchas vidas.

HALO del Conductor

El promedio gasto de combustible por cada vehículo es de U$ 31 mil dólares la temporada, mientras que en llantas (POR CARRERA) se invierten U$ 39 mil dólares.

El volante de un auto de F1 tienen un precio de U$ 50 mil dólares, el Sistema de Frenos es de U$ 78 mil dólares mientras que la barcaza tiene un valor de U$ 141 mil dólares.

Volante del Conductor

El Sistema Hidráulico tiene un valor de 170 mil dólares, la Parte Delantera y las Alas cuestan 260 mil dólares, el Sistema de Caja de Cambios presenta el precio de 354 mil dólares y el Chasis tiene un valor de 707 mil dólares.

Lo más caro del “Mono-Plaza” es la Unidad de Poder de Turbo Híbrido. Este tiene un costo de 18.32 millones de dólares.

Unidad de Poder de Turbo Híbrido

Esto hace un total de 20.1 millones de dólares. Eso es el precio del vehículo que usted mira en cada carrera de Fórmula 1, pero todo ese gasto en sufragado por los patrocinadores. Escudería como Ferrari, Red-Bull Racing, Mercedes o McLaren son las más poderosas económicamente en el Mundo del Automovilismo.