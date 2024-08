«Manimal» Aguirre retorna a Nicaragua y recibe reconocimiento «Orgullo de mi País»

El Campeón Fedecaribe de Boxeo del CMB y Campeón Fedecentro de la AMB, Harvin «Manimal» Aguirre, regresó a Nicaragua y recibió un reconocimiento por parte de las autoridades de la capital, después de vencer al canalero «Metralleta» Mosquera, el fin de semana.

El vice alcalde de Managua, compañero Enrique Armas, entregó una placa de reconocimiento al destacado boxeador, quien en su carrera suma 13 victorias, 9 nocauts y sigue invicto.

«Manimal» Aguirre, agradeció la bienvenida «Muchas gracias todos, por el apoyo que me dan, quienes me conocen saben lo mucho que me gusta este deporte y me siento contento que en Nicaragua estén pendientes de mi».

La entrega del reconocimiento se realizó en el parque del Barrio René Cisneros, lugar donde Harvin «Manimal» Aguirre, creció en su infancia.