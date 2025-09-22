Managua A gana el Campeonato Nacional Juvenil A

El equipo de béisbol Managua «A» se alzó con el título de Campeón del torneo Nacional Juvenil «A», luego de vencer en la gran final 13-11 al equipo de Granada, la tarde de este lunes en el IND.

Managua A Campeón del Nacional Juvenil de Béisbol

El lanzador ganador por el equipo capitalino fue Roberto Zalava, mientras cargó con la derrota José Marchena, la Categoría Juvenil A, los jugadores tienen entre 15 y 16 años.

Por Managua el mejor bateador en la final fue Edrian Solorzano, con dos imparables, tres carreras anotadas y una impulsada; mientas José Jimenez, también descargó dos imparables.

En el partido por el tercer lugar Rivas venció por paliza 10-2 a Managua «B», Cristofer Jimenez fue el lanzador ganador mientras el derrota fue Ian Centeno.

Este evento es impulsado por la Federación Nicaragüense de Béisbol FENIBA, que preside el compañero Nemesio Porras.