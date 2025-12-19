Llegan árbitros cubanos para la segunda ronda de la profesional

Con la intensión de mejorar el arbitraje en la segunda ronda de la liga nicaragüense de beisbol profesional, la junta directiva de la liga ha contratado a cuatro árbitros cubanos para la segunda etapa del torneo.

Cuatro árbitros cubanos refuerzan el béisbol nicaragüense

Los cubanos Jorge Niebla, Omar Peralta, Juan León y Luis Casañas, son los cubanos que estarán trabajando en la segunda ronda del campeonato. Aquí les dejamos su trayectoria como árbitros en el béisbol cubano y a nivel internacional.

Jorge Miguel Niebla (58 años): Árbitro cubano de gran prestigio en la Serie Nacional de Cuba. Debutó en 2007 y es considerado uno de los mejores umpires actuales de Cuba por su desempeño consistente. Ha participado en múltiples eventos internacionales, destacando en 2017 cuando fue seleccionado como el mejor árbitro del Mundial Juvenil y premiado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) como el mejor árbitro del año. Ha actuado como jefe de grupo de árbitros en playoffs y semifinales de la Serie Nacional.

Omar Genelio Peralta (56 años): Árbitro cubano con amplia experiencia en la Serie Nacional de Cuba. Ha trabajado en finales y partidos decisivos, incluyendo la final de la Serie 61 (2022), donde fue árbitro principal en el séptimo juego, ha sido jefe de grupo o segundo en playoffs, y es reconocido por su trayectoria.

Juan de Dios León (65 años): Árbitro cubano activo en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Ha sido seleccionado como uno de los mejores árbitros cubanos (premiado en 2018). Ha trabajado en playoffs y semifinales.

Luis Felipe Casañas (62 años): Árbitro cubano experimentado con más de dos décadas impartiendo justicia en la Serie Nacional de Béisbol Cubana, principalmente desde el home plate. Es uno de los umpires más veteranos y reconocidos de Cuba, con participación en partidos de playoffs y eventos de alto nivel.

La segunda ronda con los cuatro equipos clasificados, Tren del Norte, Gigantes de Rivas, Tigres de Chinandega y los Indios del Bóer, arrancara el próximo martes 23 de diciembre.