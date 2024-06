Las estrellas del Tiktok Nacional están listos para velada boxística este sábado en el Gimnasio Nicarao

En un hecho sin precedentes este sábado los personajes más seguidos en las redes sociales, subirán al cuadrilátero para arreglar sus diferencias en el gimnasio Nicarao, la velada iniciará a las 7 de la noche.

Tu Nueva Radio YA, conversó con «La Liendra y la Ardilla», quienes se alistan para la batalla y entrenan en el gimnasio del mercado Roberto Huembes.

«Yo estoy listo para darle en la chupa mango, el dice que me va a ganar, pero yo le voy a cerrar la boca, me ha asesorado Ricardo Mayorga, me ha dicho que le ponga la cara, el maje está loco y anda en depresión por una que lo dejó» dijo la Liendra que enfrentará al rapero de apellido Casaya.

Por su parte el tiktoker conocido como «La Liendra, subirá al ring a enfrentar a «Carcamo», sobre la rivalidad «La Ardilla» dijo.

«Nosotros nos hemos preparado a conciencia, vamos a darle a la gente un buen show a la gente, quienes nos critican no saben nada nosotros vamos a pelear fuerte y ver quien es mejor».

La velada de los Tiktokers es este sábado en el Gimnasio Nicarao, Tu Nueva Radio YA La Súper Líder en los Deportes transmitirá este gran show que ha generado mucha expectativa entre los nicaragüenses.