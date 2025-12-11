Lanzador zurdo Miguel Molina firmará con los Piratas de Pittsburgh

El lanzador zurdo Miguel Molina, de 16 años, podría firmar un contrato con la organización de los Piratas de Pittsburgh, en el próximo mes de enero.

Molina, nació en Costa Rica, sin embargo el menciona que se siente muy nicaragüense, además es un lanzador que mide 6’3 pies de estatura, pesa 165 libras, además los reportes indican que lanza picheos por encima de las 90 millas por horas.

Según los reportes Miguel Molina, por firmar con los Piratas recibirá un bono de 40 mil dólares, además de otros beneficios académicos dentro de la organización.

Domingo Moreno, coach del Boér fue quien evaluó las virtudes del joven lanzador y mencionó que los Piratas de Pittsburgh están muy ilusionados con la firmar de este pelotero.