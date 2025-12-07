Lando Norris se consagra Campeón Mundial de Fórmula 1 poniendo fin al dominio de Max Verstappen
El piloto inglés Lando Norris, de McLaren, se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al finalizar en tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dabi, Max Verstappen finalizó en primer lugar pero no pudo destronar a Norris en la sumatoria general.
Landon Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula, además es el primer titulo en seis años que lleva de carrera.
«Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo, En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble, dijo Norris luego de su victoria.
La victoria de Norris, también le pone fin al reinado del neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, quien había ganado de forma consecutiva en los años 2021. 2022, 2023 y 2024.
no tengo más palabras más que TE AMO lando norris, estoy demasiado orgullosa de vos y de tu progreso, de todo lo que lograste y en lo que te convertiste, eso que tanto deseabas… ser campeón del mundo 💚 pic.twitter.com/5aV3DPC7FL— ｡°✩ tina ¹ (@byetive) December 7, 2025
Lando Norris ❤️ Magui Corceiro #DAZNF1pic.twitter.com/wCoVIssuS8— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 7, 2025
LANDO DOING DONUTS 😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NEa9T3HFTD— ray (@ln4norris) December 7, 2025