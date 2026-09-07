La historia de los triple coronas

Si contamos la estadística oficial desde 1920, cuando las carreras impulsadas (RBI) se convirtieron en estadística oficial, 10 bateadores diferentes han ganado la Triple Corona ofensiva, en un total de 12 ocasiones. Rogers Hornsby y Ted Williams la ganaron dos veces cada uno.

Los 10 son: Rogers Hornsby, Chuck Klein, Jimmie Foxx, Lou Gehrig, Joe Medwick, Ted Williams, Mickey Mantle, Frank Robinson, Carl Yastrzemski y Miguel Cabrera, el último en lograrlo, en 2012.

Si incluimos las Triple Coronas reconocidas retroactivamente anteriores a 1920, la lista se amplía con figuras como Ty Cobb, Nap Lajoie, Hugh Duffy y Paul Hines.

Y un dato buenísimo para radio: desde 1967 hasta 2012 pasaron 45 años sin que nadie ganara la Triple Corona, hasta que Miguel Cabrera rompió la sequía.

Yordan Álvarez de los Astros de Houston, actualmente posee la Triple Corona de la Liga Americana y espera unirse a este selecto grupo