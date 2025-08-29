Keylor Navas regresa en eliminatorias contra Nicaragua

El técnico de Costa Rica, Miguel «Piojo» Herrera, convocó al portero ganador de tres UEFA Champions League, Keylor Navas, para el juego del cinco de septiembre entre Costa Rica y Nicaragua en las eliminatorias mundialistas.

La presencia del exportero del Real Madrid, Keylor Navas, era lo más esperado por los amantes del fútbol y los nicaragüenses tendrán la oportunidad de ver a esta leyenda mundial.

Keylor Navas ha ganado numerosos títulos, destacando 3 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 1 Liga de España y 2 Ligas de Francia, además de varias copas nacionales y europeas con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.

El partido entre Nicaragua y Costa Rica, será en el Estadio Nacional en Managua, donde habrá más de 18 mil personas y usted conocerá los detalles a través de Tu Nueva Radio Ya.

Las diferencias entre Costa Rica y Nicaragua es muy notoria, el plantel del equipo tico tiene un costo de 42 millones de euros y el de Nicaragua está valorado en 3.6 millones de euros.

Luego de este partido Nicaragua viaja a Honduras para enfrentarse a la selección de Honduras, el martes nueve de septiembre a las ocho de la noche.