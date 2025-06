Keylor Navas encabeza el XI Ideal de Copa Oro

Este sábado arrancan los cuartos de final de la Copa Oro y Concacaf dio a conocer el XI ideal de la primera vuelta del torneo.

Copa Oro: El XI Ideal y Cuartos de Final al Descubierto

El once Ideal lo encabeza el portero costarricense Keylor Navas, quien realizó 11 atajadas para Costa Rica y quien ayudo a su selección a clasificar a la segunda ronda del torneo, el panameño Fidel Escobar lideró la defensa con cuatro intercepciones y 284 pases completados, según datos de Concacaf, completaron la parte defensiva el canadiense Niko Sigur, autor de un gol y una asistencia; Chris Richards de Estados Unidos, clave para la solidez defensiva de su equipo; y César Montes de México, goleador mexicano con tres tantos en jugadas a balón parado.

En el medio campo, el canalero Cristian Martínez (anoto gol y una asistencia), el capitán mexicano Edson Álvarez, con gol y asistencia, Malik Tillman de Estados unidos, quien lideró a su selección con tres goles y dos premios al Jugador del Partido.

En la delantera, Tajon Buchanan de Canadá completa el equipo, siendo el máximo anotador de su país con tres goles, incluyendo un doblete en el debut, junto a Ismael Díaz (máximo goleador de la primera vuelta con cinco) y Josimar Alcócer de Costa Rica, quien marcó goles decisivos en los primeros partidos.

La ronda de cuartos de final se jugará de la siguiente manera:

Sábado: Panamá vs Honduras y México vs Arabia Saudita.

Domingo: Canadá ante Guatemala y Estados Unidos vs Costa Rica.