Julien Alfred le regala a Santa Lucía su primera medalla olímpica

La velocista caribeña Julien Alfred hizo historia el sábado al conquistar la medalla de oro en los 100 metros planos femeninos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este triunfo no solo la convierte en la nueva campeona olímpica, sino que también marca un hito para su país, Santa Lucía, al obtener su primera presea dorada en la historia de los Juegos.

Alfred, con una arrancada impecable, dominó la carrera de principio a fin, dejando atrás a la gran favorita, la estadounidense Sha’Carri Richardson, quien tuvo que conformarse con la medalla de plata.

La caribeña cruzó la meta con un tiempo impresionante de 10.72 segundos, seguida por Richardson con 10.87 segundos y la también estadounidense Melissa Jefferson con 10.92 segundos, quien se llevó el bronce.

Este triunfo no solo es un logro personal para Alfred, sino que representa un orgullo para toda Santa Lucía.

La nación caribeña celebra con júbilo este momento histórico, que quedará grabado en la memoria de todos sus habitantes.

Antes de alcanzar la cima olímpica, Alfred ya había demostrado su talento en otras competencias de renombre.

Este año, se coronó campeona en el Mundial bajo techo y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

La final de los 100 metros planos femeninos estuvo marcada por la ausencia de la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien se había clasificado el día anterior pero abandonó la competencia, dejando el camino libre para que Alfred se luciera y se convirtiera en la nueva reina de la velocidad.

Julien Alfred became St. Lucia’s first Olympic champion EVER after winning the women’s 100m and it’s a moment they’ll never forget.#ParisOlympics pic.twitter.com/DVgS8hYjGR