Jugador de baloncesto Bartel López anuncia su retiro de la selección tras 15 años

El jugador de baloncesto Bartel López anunció su retiro de la selección de Nicaragua, luego de jugar 15 años en distintos torneos con el equipo nacional.

El pivot nicaragüense ganó la medalla de plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Managua 2017 y también participó en torneos FIBA, COCABA y Centrobasket.

Con la Selección Nacional, Bartel jugó cuatro partidos en el Centrobasket 2012, luego disputó cuatro encuentros en el torneo COCABA 2015, y también participó en cinco juegos del Centrobasket 2016.

En los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017 sumó cuatro partidos más, mientras que en las Eliminatorias Mundialistas y FIBA América Cup jugó 13 desafíos y en la América Cup vio acción en tres encuentros.

Mediante su cuenta en Facebook la selección de baloncesto agradeció al jugador por su compromiso durante los 15 años de servicio.