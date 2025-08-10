Jonathan Loáisiga podría volver con Los Yankees el próximo fin de semana

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, de los Yankees de Nueva York, comenzó a realizar envíos este domingo como parte de su rehabilitación tras unos días fuera del equipo.

En un video se observa a Jonathan, en el Yankee Stadium, casa de los Yankees y se ve que no tiene molestias en la espalda cuando realiza sus envíos.

Según conoció Tu Nueva Radio Ya, los problemas en la espalda de Jonathan Loáisiga han sido superados y podría regresar a los Yankees en las grandes ligas el próximo fin de semana.

En toda la temporada Jonathan ha trabajado en 29 partidos, con 29.1 entradas, donde receta 25 ponches, con una derrota, sin victorias, un juego salvado y efectividad de 4.30.