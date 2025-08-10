type here...
Buscar
28.7 C
Managua
domingo, agosto 10, 2025
Deportes

Jonathan Loáisiga podría volver con Los Yankees el próximo fin de semana

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, de los Yankees de Nueva York, comenzó a realizar envíos este domingo como parte de su rehabilitación tras unos días fuera del equipo.

En un video se observa a Jonathan, en el Yankee Stadium, casa de los Yankees y se ve que no tiene molestias en la espalda cuando realiza sus envíos.

Según conoció Tu Nueva Radio Ya, los problemas en la espalda de Jonathan Loáisiga han sido superados y podría regresar a los Yankees en las grandes ligas el próximo fin de semana.

En toda la temporada Jonathan ha trabajado en 29 partidos, con 29.1 entradas, donde receta 25 ponches, con una derrota, sin victorias, un juego salvado y efectividad de 4.30.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456