Jonathan Loáisiga gana su séptimo juego en Grandes Ligas con Arizona
El nicaragüense Jonathan Loáisiga volvió a responder desde el bullpen y se apuntó su séptima victoria de la temporada, en el triunfo 4-3 de los Diamondbacks de Arizona sobre los Astros de Houston, la noche de este sábado.
Loáisiga trabajó en el noveno inning, enfrentó a cuatro bateadores, permitió un imparable y retiró a dos por la vía del ponche.
Con esta actuación, el derecho mejoró su efectividad a 2.35 con Arizona.
La victoria de los Diamondbacks llegó en el décimo episodio gracias a un sencillo productor de Gabriel Moreno.
En la temporada Jonathan Loáisiga suma siete victorias por tres derrotas con Arizona
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.