Jonathan Loáisiga gana su séptimo juego en Grandes Ligas con Arizona

El nicaragüense Jonathan Loáisiga volvió a responder desde el bullpen y se apuntó su séptima victoria de la temporada, en el triunfo 4-3 de los Diamondbacks de Arizona sobre los Astros de Houston, la noche de este sábado.

Jonathan Loáisiga en Arizona

Loáisiga trabajó en el noveno inning, enfrentó a cuatro bateadores, permitió un imparable y retiró a dos por la vía del ponche.

Con esta actuación, el derecho mejoró su efectividad a 2.35 con Arizona.

La victoria de los Diamondbacks llegó en el décimo episodio gracias a un sencillo productor de Gabriel Moreno.

En la temporada Jonathan Loáisiga suma siete victorias por tres derrotas con Arizona