Jake Paul lanza fuerte mensaje a Canelo Álvarez tras rechazar pelea

El youtuber norteamericano disparó un crudo posteo contra el boxeador mexicano en su cuenta de Instagram

El boxeador y creador de contenido estadounidense Jake Paul ha encendido nuevamente la polémica en el mundo del boxeo al acusar al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez de rechazar un combate que, según él, habría sido “la pelea más grande en la historia del boxeo”. A través de su cuenta de Instagram, Paul no solo expresó su frustración por la negativa del campeón mexicano, sino que también lanzó fuertes declaraciones que han generado controversia en el ámbito deportivo.

Paul afirmó que Álvarez decidió no aceptar el enfrentamiento, lo que, en su opinión, representa una falta de respeto hacia los seguidores mexicanos que apoyan al boxeador en Estados Unidos. En un mensaje directo, Paul calificó al tapatío como “un esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano”. Estas palabras han desatado una ola de reacciones en redes sociales y entre los aficionados al boxeo.

En su publicación, Jake Paul no solo criticó la decisión de Canelo Álvarez, sino que también cuestionó la trayectoria del mexicano, señalando que este ha evitado enfrentarse a rivales de alto nivel. “Esto no es sorprendente cuando toda su carrera no ha hecho nada por el deporte del boxeo fuera del ring”, escribió el estadounidense, quien ha construido su carrera en el boxeo profesional tras su éxito como creador de contenido en plataformas digitales.

Además, Paul se autoproclamó como “la nueva cara del boxeo” y aseguró que ningún gran evento del deporte en 2025 podría realizarse sin su participación. “Cuando todos tus eventos se derrumben y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte a los 28 años”, añadió, dejando claro que se considera una figura clave en la evolución del boxeo moderno.