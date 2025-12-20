Jake Paul confiesa que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

El youtuber mostró en redes sociales el resultado de la lesión sufrida tras su enfrentamiento con el británico

En la noche del viernes en el Kaseya Center de Miami, el ex campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto a Jake Paul, quien reconoció tras el combate que el británico le provocó una fractura doble de mandíbula. El propio Paul compartió en sus redes sociales la radiografía que confirmó la magnitud de la lesión, acompañada de un mensaje desafiante en el que pidió enfrentar a Canelo Álvarez en diez días.

La fotografía publicada por Jake Paul en su cuenta de Instagram muestra con claridad las dos fracturas en su mandíbula, consecuencia directa del brutal derechazo con el que Joshua definió la pelea. “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”, escribió el influencer junto a la imagen, provocando inmediatamente una oleada de reacciones entre​ aficionados y expertos del boxeo.

Tras el combate, Paul brindó una entrevista sobre el ring en la que ofreció detalles sobre el impacto del golpe final y sus sensaciones en medio de la derrota. “Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ha ayudado mucho en mi vida. Por cierto, creo que me he roto la mandíbula”, reconoció el estadounidense. Poco después, fue más tajante: “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca. Me encanta esta mierda y voy a volver para conseguir el cinturón del campeonato mundial en algún momento”.

La velada, ampliamente seguida tanto por fanáticos del boxeo tradicional como por seguidores de celebridades digitales, atrajo la atención global debido a las características de sus protagonistas. Anthony Joshua, con amplia experiencia y múltiples coronas mundiales en su historial, enfrentó a un rival que, pese a su presencia mediática, contaba con tan solo trece peleas profesionales y una sola derrota previa. Esta marcada diferencia de trayectoria alimentó el morbo y la controversia durante los días previos al evento.