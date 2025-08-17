type here...
Buscar
34.7 C
Managua
domingo, agosto 17, 2025
Deportes

Indios del Boér empatan serie 2-2 ante Toros de Chontales

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los Indios del Boér empataron su serie 2-2 ante los Toros de Chontales este domingo y quedaron con los «Pies hinchados» este domingo en la continuación del Pomares.

El primer juego el Boér lo perdió 12-11, en este encuentro los capitalinos tenían ventaja de ocho carreras y no pidieron ganar.

El segundo partido lo ganaron 5-4, con un hit de Winston Davila, que dejó tendido a los Toros de Chontales.

El próximo fin de semana los Indios del Boér jugarán ante Estelí, en esa serie la tropa capitalina se jugará la vida y tienen la obligación de ganarla.

En otras series Rivas empató 2-2 con el Caribe Sur; los Campeones Tigres de Chinandega le ganaron la serie 3-1 a Estelí.

Las Fieras del San Fernando doblegaron 3-1 a Zelaya Central; Granada y Matagalpa empataron 2-2

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456