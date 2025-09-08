Gobierno de Nicaragua realiza quinta entrega de material deportivo a la juventud

En conmemoración del Mes Patrio, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de la Juventud y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello, realizó la quinta entrega de material deportivo a jóvenes de todo el país.

Entregan 8 millones en material deportivo a jóvenes nicaragüenses

Esta entrega, valorada en 8 millones de córdobas, es la penúltima de las seis previstas para el año 2025.

Daniel Sequeira, del Movimiento Deportivo Alexis Argüello, detalló que el equipamiento incluye mesas para tenis, material para voleibol, y equipos auxiliares para arbitraje, como pitos, tarjetas y cronómetros.

También se entregó material para deportes de combate y para disciplinas como baloncesto, béisbol, sóftbol, fútbol sala, así como bates de madera, balones y guantes de receptor.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer el deporte juvenil a nivel nacional.



