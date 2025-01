Futbolista brasileño «Hulk» se casó con la sobrina de su exesposa

El futbolista brasileño Hulk, reconocido por su destacada trayectoria en equipos internacionales y actualmente jugador del Atlético Mineiro, celebró su boda por Iglesia con Camila Sousa, la sobrina de su exesposa, en una emotiva ceremonia en Campina Grande, su ciudad natal.

La boda, que tuvo lugar el pasado viernes 3 de enero, contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, según lo publicado por los protagonistas en sus redes sociales.

Aunque la pareja ya había formalizado su unión civil en 2020, esta ceremonia religiosa marcó un nuevo capítulo en una relación que ha generado controversias en Brasil. Hulk, de 38 años, y Camila, de 35, son padres de dos hijas, Zaya y Aisha, y han anunciado que el próximo martes realizarán una segunda celebración en un complejo de lujo. En su cuenta de Instagram, el delantero del Atlético Mineiro compartió un mensaje emotivo sobre el evento: “Ante Dios y las promesas de nuestro amor, estamos unidos en un solo corazón, comenzando nuestra eternidad juntos, ¡la vida! Te quiero”.

Una Relación Polémica:

El romance entre Hulk y Camila comenzó en 2019, poco después de que el jugador, con pasado en la selección brasileña y clubes europeos, pusiera fin a su matrimonio de 12 años con Iran Angelo, la tía de Camila y madre de los tres hijos mayores del futbolista. Este giro inesperado en la vida personal del atacante generó polémica, especialmente dentro del círculo familiar. Rayssa, hermana de Iran, expresó su descontento públicamente a través de redes sociales, calificando la nueva relación como una traición hacia la familia.

“Si mi madre viviera, estoy segura de que no sería capaz de soportar tal monstruosidad. Ver a una nieta, que creció bajo su techo, traicionar a su propia familia de una manera tan cruel sería un golpe imposible de superar”, expresó la mujer, añadiendo: “Querer lo que es de otro, querer vivir la vida de alguien que confió en ti, es reflejo de un corazón vacío, incapaz de crear su propia felicidad”.

La relación entre Hulk y Camila ha estado bajo el escrutinio público desde sus inicios debido a la cercanía familiar entre ambos y las implicaciones emocionales para los involucrados. Sin embargo, la pareja ha mantenido su postura firme y ha continuado construyendo una vida juntos, como lo demuestra esta reciente ceremonia religiosa

Una Historia de «Amor Prohibido»:

Catalogado por algunos medios brasileños como un “amor prohibido”, la relación fue ampliamente difundida en los portales de espectáculos. Iran, la exesposa de Hulk, expresó su dolor al enterarse de la relación entre él y su sobrina: “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”.

Ambas tenían una relación casi de madre e hija, y esto fue lo que más dolor provocó en Iran Angelo. “Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto… Todo”, explicó sobre el vínculo que tenían.

En una transmisión en vivo por redes sociales, Hulk habló sobre su exesposa: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba; lo que hizo. Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada… Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”

A pesar de las críticas y la controversia, el tiempo ha pasado y Hulk ha ratificado el amor que siente por Camila. Ambos festejarán de manera privada el próximo martes y prometen realizar una celebración majestuosa que dejará nuevos capítulos en su historia.

Este evento marca un hito significativo en la vida del futbolista y su familia, subrayando cómo las relaciones personales pueden evolucionar de maneras inesperadas y seguir adelante a pesar de las adversidades.