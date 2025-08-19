type here...
Deportes

Flor de Caña presenta a Candelaria Resano como nueva embajadora de marca

Por José García
La surfista número uno del país, Candelaria Resano firmó un acuerdo publicitario con la compañía Licorera de Nicaragua, que tiene marcas emblemáticas como Flor de Caña, Agua Luna y Vitalit, quienes serán los encargados de patrocinarla para futuros eventos.


«Compañía Licorera de Nicaragua se enorgullece de asociarse a una deportista que encarna la excelencia y el trabajo duro, este acuerdo refleja el compromiso de la compañía por apoyar y promover el talento nacional», dijo Iván Peña, representante de marca.


Candelaria Resano representa para Nicaragua una atleta ejemplar, con grandes actuaciones a nivel nacional e internacional.


«Para mí es un honor que marcas tan reconocidas estén apoyando mi carrera, agradezco a Flor de Caña por creer en mí, seguirme apoyando y cosechar éxitos juntos», expresó la joven surfista.


Con 135 años de antigüedad, Compañía Licorera de Nicaragua siempre ha impulsado el deporte nicaragüense.

