Everth Cabrera conversa con Tu Nueva Radio YA sobre sus adicciones y su batalla por salir de ese oscuro mundo

El ex grandes jugador de Grandes Ligas, Everth Cabrera, en entrevista para Tu Nueva Radio YA, habló sobre muchos aspectos de su vida, mientras se encuentra en rehabilitación luego de caer, en el oscuro mundo de las drogas.

«Todo inició mientras yo tuve la mejor temporada de mi vida en Grandes Ligas, en 2013, y luego me suspendieron, en ese momento sentí que todo se me vino abajo, mi corazón se llenó de rencor porque sentía que no era justa la suspensión», mencionó Cabrera, quien estuvo cinco años en el béisbol de grandes ligas con los Padres de San Diego.

«Luego de la suspensión, estuve saliendo casi todos los días a consumir alcohol, tras meses así, no podía dormir y luego un supuesto amigo, me ofreció consumir marihuana y ese fue el primer gran error de mi vida», dijo Everth Cabrera, quien tiene más de cinco meses de rehabilitación en una clínica capitalino.

«Cuando ya estaba en Nicaragua, otro supuesto amigo, me ofreció consumir cocaína y esa fue mi perdición, luego de eso mi vida se volvió oscura y he tratado de salir de esta situación y ahora sigo luchando».

«Mi consejo es a los jóvenes, que jamás se les ocurra probar alguna sustancia, porque corren el peligro de que les gustes y luego es difícil salir».

Everth Cabrera, en 2013, fue líder de bases robadas en Grandes Ligas, con 44, con los Padres de San Diego, fue considerado uno de los mejores campo cortos del momento y ahora se encuentra batallando por ganar el partido más importante de su vida, salir de las adicciones.