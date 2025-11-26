Este sería el Line Up de Nicaragua en el primer partido del Clásico Mundial ante Dominicana

Hay una enorme expectativa por la participación de Nicaragua en su segundo clásico de béisbol de manera consecutiva y más aún por el debut ante una de las selecciones favoritas para el título, República Dominicana.

Tomando en cuenta que ya Ismael Munguía confirmo su participación con la selección nacional en el clásico y la única duda es Mark Vientos (lo vamos a incluir en el equipo), estos serían los titulares para el primer desafío ante los dominicanos:

Receptor: Melvin Novoa.

1era base: Cheslor Cuthbert.

2da base: Brandon Leyton.

Campo corto: Freddy Zamora.

3era base: Mark Vientos.

Jardín Derecho: Chase Dawson.

Jardinero Central: Ismael Munguía.

Jardín Derecho: Juan Diego Montes.

Designado: Elián Miranda.

++Podríamos dejar como suplentes a Elián Rayo, Emmanuel Trujillo entre otros.

Los dos abridores; Ronald Medrano y Carlos Rodríguez, quienes no necesariamente estarían abriendo partido ante los dominicamnos.

El manager es Dusty Baker.

El primer partido será ante República Dominicana el viernes 06 de marzo-2026 a las 6 pm (Hora Nica), al día siguiente ante Países Bajos (11am), el domingo 08 de marzo el rival será Israel y cerramos la fase de grupo enfrentándonos a Venezuela el lunes nueve a las 6pm. Los dos primeros lugares del grupo, clasifican a la siguiente ronda, los cuatro primeros clasifican de manera directa al siguiente clásico mundial.