¡Es Oficial! El Fantasma Figueroa ya no dirigirá a la Selección de Nicaragua

La Federación Nicaragüense de fútbol notifica que Marco Antonio Fantasma Figueroa, técnico chileno, ya no continuará más digiriendo a la selección nacional de nuestro país.

Marco Antonio «Fantasma» Figueroa

Figueroa firmó contrato por Nicaragua desde 2022 y luego de las eliminatorias mundialistas, dicho contrato finalizó y no habrá extensión del mismo.

Durante su estadía como técnico de Nicaragua, nos hizo subir a la Liga A, de Concacaf, también nos clasificó a la Copa Oro, en las tercera ronda de Eliminatorias empatamos ante Costa Rica y vencimos a Honduras.

En total Marco Antonio Fantasma Figueroa, ganó 16 partidos, empató siete y perdió 17, sin embargo su trabajo queda con buena calificación en el fútbol de Nicaragua.