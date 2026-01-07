Equipo japonés femenino de béisbol Yomiuri Giants visitará Nicaragua
La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció que en los próximos días llegará a NIcaragua el equipo japonés femenino de béisbol Yomiuri Giants, para un encuentro que muestra una vez más los lazos de unidad y respeto entre ambos pueblos y gobiernos.
La compañera destacó que el equipo japonés femenino de béisbol Yomiuri Giants, está integrado por jóvenes mujeres, disciplinadas, dignas representantes de una cultura milenaria, de esfuerzo y de excelencia deportiva y de respeto.
“Las recibimos con nuestro cariño, el cariño de nuestro pueblo que nos caracteriza, ese cariño y calor humano con el que nos relacionamos con todos los países y pueblos del mundo, respetuosos, solidarios, complementarios”, destacó.
“Desde el Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) y Cancillería celebramos esta visita, que representa un encuentro de cultura e intercambio que fortalecen los lazos, los vínculos de amistad, cooperación y entendimiento a través del deporte. Bienvenidas, compañeras”, concluyó la compañera Rosario Murillo.