Equipo japonés femenino de béisbol Yomiuri Giants visitará Nicaragua

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció que en los próximos días llegará a NIcaragua el equipo japonés femenino de béisbol Yomiuri Giants, para un encuentro que muestra una vez más los lazos de unidad y respeto entre ambos pueblos y gobiernos.

Yomiuri Giants femenil visitará Nicaragua

La compañera destacó que el equipo japonés femenino de béisbol Yomiuri Giants, está integrado por jóvenes mujeres, disciplinadas, dignas representantes de una cultura milenaria, de esfuerzo y de excelencia deportiva y de respeto.

“Las recibimos con nuestro cariño, el cariño de nuestro pueblo que nos caracteriza, ese cariño y calor humano con el que nos relacionamos con todos los países y pueblos del mundo, respetuosos, solidarios, complementarios”, destacó.

“Desde el Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) y Cancillería celebramos esta visita, que representa un encuentro de cultura e intercambio que fortalecen los lazos, los vínculos de amistad, cooperación y entendimiento a través del deporte. Bienvenidas, compañeras”, concluyó la compañera Rosario Murillo.

