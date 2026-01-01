La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (FENIBA), confirmó que el 20 de enero iniciarán en el Estadio Nacional Soberanía, los entrenamientos de nuestra selección para el Clásico Mundial de Béisbol.

Los entrenamientos estarán a cargo del cuerpo técnico.

FENIBA también informó que el legendario Dusty Baker, vendrá a nuestro país el 13 de febrero para asumir las riendas del equipo en su roll de manager.

Nicaragua sostendrá partidos de fogueo ante los Mets de Nueva York, el 3 de marzo; y el 4 con los Cardenales de San Luis.

La travesía del clásico mundial inicia con el duelo entre Nicaragua y República Dominicana, el 6 de marzo, luego enfrentaremos a Países Bajos e Israel, y cerraremos la fase de grupos ante Venezuela.