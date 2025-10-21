El Toro Ramírez, Santos y Lagos, repiten en el Tren del Norte para la profesional 2025-26

Cada vez está más cerca el arranque de la liga de béisbol profesional nicaragüense (4 noviembre) y el Tren del Norte que perdió la final anterior ante los Leones de León, buscaran revancha este año.

Con una muy buena base de peloteros extranjeros y nacionales, la tropa que ahora dirigirá el puertorriqueño Joel Fuentes, quien ya fue campeón con los Indios del Bóer (le gano la final a los Gigantes de Rivas), buscará repetir la final y ganar el campeonato.

Con los extranjeros Luis “Toro” Ramírez, quien fue la temporada pasada su número uno de rotación, el cubano Alay Lagos, quien ya fue jugados Más Valioso de la liga, más el aporte de Naswel Paulino y Raico Santos, conforman una muy buena base de extranjeros.

La base de nacionales la conforman Omar Obregón, Pedro Torres, Kenny Cruz, Elías Gutiérrez, Duque Hebbert, Darwin Sevilla, Stanling Orozco, Sandy Bermúdez, Ramón Flores, Juan Diego Montes y Santos Gómez.

El manager será Joel Fuentes, quien expreso lo siguiente en la página oficial del equipo norteño: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la junta directiva por creer en mis conocimientos y brindarme la oportunidad de ser parte de este proyecto. También extiendo mi gratitud a cada integrante del staff que hoy conforma este grupo de trabajo comprometido. Nuestro objetivo es claro: confeccionar un equipo competitivo, que salga cada día al terreno con entrega, orgullo y corazón, representando dignamente a este departamento que tanto lo merece. La meta es una sola; superar lo que hasta hoy se ha logrado. Con trabajo, disciplina y fe, lo haremos posible, Dios los bendiga a todos”, recalco Fuentes a la página del Tren del Norte.

El Tren debuta en la liga el próximo martes 4 de noviembre ante los campeones Leones de León en el estadio Rigoberto López Pérez (6pm), el miércoles 5 ante los Indios del Bóer en el estadio Rufo Marín y el jueves 6 de noviembre se enfrentarán ante los Tigres de Chinandega en Estelí.