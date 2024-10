El legendario tenista Rafael Nadal anuncia su retiro

Después de 22 años de carrera, donde se consagró como uno de los mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal anunció hoy que colgará la raqueta después de jugar la final de la Copa Davis.

Rafael Nadal, leyenda del tenis, anuncia su retiro tras 22 años de carrera

«Estoy aquí para comunicarles que me retiro del tenis profesional, la realidad es que han sido años difíciles, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, es una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla», dijo mediante un video el tenista español de 38 años.

A lo largo de su carrera, Rafael Nadal, conquistó 22 títulos Grand Slam, 92 en total, estuvo durante 209 semanas en el puesto número uno de todos los tenistas del mundo y su nombre es considerado legendario.

Rafael Nadal ganó 14 títulos Grand Slam, en Roland Garros, en Francia, 2 títulos en Wimbledon, Inglaterra, 2 Abiertos de Australia y 4 títulos en el US Open, solo Novak Djokovic con 24 títulos Grand Slam lo supera.

Carlos Alcaraz, uno de los mejores tenistas españoles del mundo, en sus redes sociales le dedicó un mensaje.

«Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista, gracias por el regalo de jugar a tu lado y representar a España en unos Juegos Olímpicos, te he disfrutado mucho» dijo Alcaraz.

Por otra parte sobre el retiro de Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo uno de los mejores futbolistas expresó el siguiente mensaje..

«Rafa, ¡qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. Felicidades por una carrera asombrosa y disfruta de tu retiro».

Rafael Nadal jugará sus últimos partidos en la final de la Copa Davis, que se jugará en Malaga, del 19 al 24 de noviembre.