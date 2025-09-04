El DT de Nicaragua Fantasma Figueroa arremete contra Keylor Navas y el «Piojo» Herrera

El técnico de Nicaragua, Marco Antonio ‘Fantasma» Figueroa, arremetió este jueves en conferencia de prensa contra el técnico de Costa Rica, Miguel “El Piojo” Herrera y Keylor Navas, portero de la selección tica y leyenda del fútbol mundial.

Figueroa vs Herrera: Tensión previa al duelo Nicaragua-Costa Rica

«Keylor tiene su historia en champions, pero no es el portero de 20 años, ahora tiene 40, yo tengo un portero de 22, si a Keylor tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto», dijo el técnico pinolero, quien causó mucha controversia en Costa Rica por estas declaraciones.

La conferencia siguió su curso y Figueroa también mencionó que el hecho de jugar en una cancha sintética es para futbolistas profesionales y también se dirigió directamente al técnico tico Miguel Herrera.

“Conozco muy bien al Piojo, nos enfrentamos en nuestra juventud, el hecho de estar poniendo excusas sobre la cancha se nota que no le tocó ir a San Vicente, a Bahamas o a lugares donde Nicaragua jugó sin quejarse”, expresó Figueroa.

Agregó que “Esta cancha tiene certificación FIFA desde hace un mes, aquí ya jugaron Jamaica y Trinidad y Tobago y nadie dijo nada. El partido de mañana es de profesionales, no de excusas», sentenció el técnico.

“El Fantasma” también habló sobre el árbitro mexicano conocido como «El Gato» Ortiz, quien será el encargado de llevar las riendas del juego.

“A mí me preocupa más la designación de un árbitro mexicano que la selección de Costa Rica. En Costa Rica tienen socios mexicanos, el gerente de selecciones es mexicano, el técnico es mexicano…eso me preocupa más que el rival”, agregó.

Mientras en Managua ocurría todo esto, en San José Costa Rica, previo al viaje de la selección Tica, también dio conferencia de prensa Miguel «Piojo» Herrera.

La conferencia en Costa Rica inicio fuerte, con Miguel Herrera diciendo «Si no eres peso pesado, no te subas al ring porque te van a noquear», refiriéndose a que Nicaragua todavía no tiene el nivel para jugar ante los ticos.

Sobre la polémica acerca del árbitro del juego «el Piojo» dijo “Aquí son árbitros de las CONCACAF, en un juego de selecciones de Centroamérica no habrá un árbitro italiano, hoy le recomiendo al «Fantasma» que vaya a leer el reglamento».

El técnico tico también habló nuevamente sobre la grama sintética. «Nosotros tenemos canchas de grama sintética, pero no tan malas como esa, ni modo es lo que hay y vamos a jugar».

La Selección de Costa Rica arribó la tarde de este jueves a Nicaragua, fueron recibidos por periodistas ticos y quedaron listos para la batalla de este viernes.