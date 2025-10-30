El Boér listo para el inicio de la Profesional de Béisbol

La junta directiva de los Indios del Boér, entregó a sus peloteros sus uniformes de local y de visitante, para la nueva edición de la Liga Profesional de Béisbol de nuestro país.



En la conferencia de presentación, en un hotel capitalino, también se anunció que Yoel Yanqui, de Cuba, será el capitán del equipo durante la temporada.



«Nosotros hemos construido un equipo muy bueno, esperamos ser campeones de la Liga, porque para eso se ha hecho este equipo» Dijo José Maria Enrique, Presidente del equipo.



En el primer partido de la Liga Profesional, León se enfrenta el martes ante el Tren del Norte, a las seis de la tarde en el estadio Rigoberto López Pérez, de León.



A las siete de la noche Gigantes de Rivas se miden a los Tigres de Chinandega, en Chinandega.



El Boér en su primer partido se mide al Tren del Norte, el miércoles cinco de noviembre en Esteli y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.