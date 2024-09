Edgar Berlanga se habría llevado millonaria bolsa pese a derrota con Canelo

Pese a no haber salido con la mano en alto, se reporta que Edgar Berlanga ganó una buena cantidad de millones, tras pelear con Saúl Álvarez

El pasado fin de semana vivimos una emocionante pelea de boxeo en la T-Mobile Arena, donde Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime a Edgar Berlanga, boxeador puertorriqueño que, según reportes, se habría llevado una buena suma de dinero.

Berlanga comentó una y otra vez, previo a subir al ring, que buscaría noquear a Canelo Álvarez, sin embargo, nunca estuvo cerca de hacerlo, pues en un par de ocasiones sí ‘tocó’ al mexicano, pero él terminó en la lona 2 veces; no hubo KO.

Se sabe que enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez no sólo indica estar frente a uno de los mejores del mundo en las 168 libras, sino que trae reflectores y una bolsa económica que podría ser exorbitante.

Reportes previo a la pelea indicaban que Edgar Berlanga se embolsaría una cifra cercana a los 17.5 millones de dólares, aunque él desmintió este dato: “No, no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero hablar de eso, pero eso no es. Eso es demasiado alto. Oh, Dios mío. Eso es mucho”.

Entonces, ¿cuánto ganó Berlanga? Según reportes de medios en Estados Unidos, la bolsa de Edgar Berlanga rondó los 9-10 millones de dólares, cifra que es brutal para él, pues ‘The Sporting News’ publicó que, su mejor ingreso, había sido de 600 mil euros, previo a Canelo Álvarez.

Incluso al término de la pelea, Edgar Berlanga abrazó a Canelo Álvarez y le dijo que ‘cambió su vida’, pues más allá de la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores, en lo económico le fue muy bien.