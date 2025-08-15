Dusty Baker será presentado este martes en el estadio Soberanía

El nuevo Manager de béisbol de la selección de Nicaragua, Dusty Baker, será presentando oficialmente en nuestro país, el martes en el estadio Nacional Soberanía.



La conferencia de prensa será en el salón de medios del Estadio Soberanía, ahí las cuatro de la tarde y después Dusty Baker, hará un recorrido en el estadio.



Para el miércoles 20 de agosto, Dusty Baker, visitará el estadio de béisbol infantil Roberto Clemente a las once de la mañana en el Parque Luis Alfonso Velásquez.



Ese mismo día Dusty Baker, a las 5 de la tarde viajará a Masaya a conocer el estadio Roberto Clemente.



El viernes 22 de agosto Dusty Baker, hará el primer lanzamiento en la inauguración de la serie entre Boér y Estelí, en el estadio Nacional Soberanía.



Dusty Baker, estará unos días en Nicaragua en su primera visita y le dará seguimiento al béisbol nacional en lo que resta del año, previo a la participación de Nicaragua en el clásico mundial en marzo de 2026.