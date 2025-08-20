Dusty Baker recorre academia de béisbol infantil en el Parque Luis Alfonso Velásquez

El manager de la Selección de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Dusty Baker realizó un recorrido por el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores de Managua, la mañana de este miércoles.

Dusty Baker en Nicaragua: Un homenaje a Roberto Clemente

En su recorrido depositó una ofrenda floral en el monumento al Héroe Nacional Roberto Clemente, y además visitó a los niños de las Academias de Béisbol de la Alcaldía de Managua.

«Saludos a los niños, a los padres de los niños, es mi primera vez en Nicaragua y me gusta ver como es ídolo Roberto Clemente, de corazón les deseo buena suerte a todos los niños», dijo el experimentado manager.

En su agenda de trabajo Dusty Baker también visitó este miércoles el departamento de Granada, donde disfrutó de un almuerzo en compañía de las autoridades de ese departamento.

Por la tarde Dusty Baker realizó un recorrido por el estadio Roberto Clemente, de Masaya y quedó impresionado por la calidad de estadios que hay en nuestro país.

«Lo hemos dicho todos estos días, para nosotros siempre es un placer estar a la par de Dusty Baker, es un honor tenerlo en nuestro país», dijo Nemesio Porras, presidente de la FENIBA.