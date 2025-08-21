Dusty Baker lanzará primera bola en la serie entre Bóer y Estelí

El Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares se engalanará este viernes cuando el legendario managers de la selección nacional para el Clásico Mundial, Dusty Baker, haga el lanzamiento de la primera bola en la serie entre el Bóer y Estelí.

El partido será a las seis de la tarde en el Estadio Nacional Soberanía, escenario que Baker ya visitó y quedó impresionado por su modernidad.

El Bóer llega a la serie urgido de triunfos, tienen récord de cinco victorias, por siete derrotas en cuarto lugar de su grupo, mientras, Estelí llega con la misión de asegurar su clasificación a semifinales con el primer lugar del grupo y balance de ocho triunfos por cuatro reveses.

En una entrevista con Tu Nueva Radio Ya, el receptor del Bóer Winston Dávila mencionó que vienen con otra mentalidad y que estarán en las semifinales.

«Nosotros vamos a ganar los siguientes ocho juegos, es una situación complicada pero traemos una mentalidad diferente y vamos a demostrarlo», dijo el experimentado cácher.

