Dusty Baker dará conferencia de prensa el 18 de agosto en Managua

El legendario managers de la selección de béisbol de Nicaragua, Dusty Baker, dará conferencia de prensa en nuestro país el 18 de agosto.

Según confirmó la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado, FENIBA, se ha trabajado sobre la agenda del managers en su primera visita a la tierra de lagos y volcanes, y esta será la única vez que tenga interacción con los medios de comunicación, en el Estadio Nacional Soberanía.

Dusty Baker es uno de los mejores managers en la historia del béisbol de Grandes Ligas y su contratación con Nicaragua genera mucho entusiasmo en nuestra afición beisbolera.

“Son personajes que se deben aprovechar al máximo, una figura como Dusty Baker es respetada en cualquier lugar del planeta y nos sentimos muy contentos por la confianza que ha tenido por nuestro país y por decir sí a dirigir nuestra Selección Nacional”, dijo Nemesio Porras.

En 1993, 1997 y 2000, Dusty fue nombrado Mánager del Año en las Grandes Ligas y también fue Campeón con los Astros de Houston en el 2022, luego de 25 años de carrera como mentor.