Deportes

Dos jugadores y el técnico del Barcelona son multados por la UEFA

Por José García
Mediante un comunicado, la UEFA dio a conocer este viernes que los jugadores del Barcelona Lamine Yamal y Robert Lewandowski fueron sancionados con una multa económica de 5 mil euros cada uno por no respetar el protocolo antidopaje.

Según la UEFA, ambos jugadores incumplieron instrucciones y no acudieron de inmediato al puesto de control de dopaje tras el partido de semifinales ante el Inter, violando normas estrictas del reglamento europeo.

También, el técnico del Barcelona Hansi Flick recibió una multa de 20 mil euros y la suspensión de un partido por conducta inapropiada en el banquillo.

La UEFA no detalló públicamente el incidente, pero la sanción refleja una infracción al comportamiento exigido a los entrenadores durante los encuentros.

