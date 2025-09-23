Dodgers supera los 4 millones y rompe su propio récord de asistencia en MLB

Los Dodgers de Los Ángeles cerraron la temporada regular en casa con un balance histórico de 4,012,470 personas, el primer equipo que supera los 4 millones en MLB. https://www.septimaentrada.com/mlb/dodgers-supera-los-4-millones-y-rompe-su-propio-record-de-asistencia-en-mlb

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial, siguen siendo el equipo sensación en las Grandes Ligas de Beisbol y muestra de ello se concretó el domingo cuando rompieron su propio récord de asistencia en una temporada de la MLB llegando a 4 millones 12 mil 470 personas durante la Temporada 2025. https://www.septimaentrada.com/mlb/dodgers-supera-los-4-millones-y-rompe-su-propio-record-de-asistencia-en-mlb