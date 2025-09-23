type here...
Deportes

Dodgers supera los 4 millones y rompe su propio récord de asistencia en MLB

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Los Dodgers de Los Ángeles cerraron la temporada regular en casa con un balance histórico de 4,012,470 personas, el primer equipo que supera los 4 millones en MLB. https://www.septimaentrada.com/mlb/dodgers-supera-los-4-millones-y-rompe-su-propio-record-de-asistencia-en-mlb

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial, siguen siendo el equipo sensación en las Grandes Ligas de Beisbol y muestra de ello se concretó el domingo cuando rompieron su propio récord de asistencia en una temporada de la MLB llegando a 4 millones 12 mil 470 personas durante la Temporada 2025. https://www.septimaentrada.com/mlb/dodgers-supera-los-4-millones-y-rompe-su-propio-record-de-asistencia-en-mlb

