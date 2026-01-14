Debutó Bancy Hernandez con el pie derecho en Saprissa

Por Miguelito Espinoza
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El futbolista nicaragüense Bancy Hernandez debutó la noche del martes en el futbol de Costa Rica con Saprissa, en el empate 2-2 ante Puntarenas F.C.

Bancy Hernández debuta con Saprissa en empate 2-2
Bancy Hernández debuta con Saprissa en empate 2-2

Bancy que destaco con el Real Estelí en el futbol nacional (campeón nacional y dos años consecutivos sub campeón de la Copa Centroamericano) y con selección nacional, fue uno de los grandes fichajes del equipo más importante en el futbol costarricense.

“Veníamos dándole seguimiento hace 4-5 meses, su desempeño con Real Estelí y la selección nacional de Nicaragua. El jugo muy bien ante nosotros (Costa Rica) y anoto gol ante Honduras en las eliminatorias mundialistas, es una buena contratación y espero nos dé resultado”, destaco Erick Lonis, Gerente Deportivo.

El debut se dio en el segundo tiempo ante Puntarenas F.C, entro por el tico Marvin Loria en el minuto 46 y su desempeño fue importante en el empate, ya que Saprissa perdía 0-2 y al final termino empatando a dos goles.

En el empate a dos, Bancy cobro un tiro libre en el minuto 90+5 que se estrelló en la mano del arquero y posteriormente en el travesaño, la pelota fue rematada por Ariel Rodríguez y termino en gol.

El segundo partido de Saprissa será ante Herediano este sábado a las 8 pm.

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